DHA ANKARA- CHP'den, Kılıçdaroğlu ve ailesinin malvarlığı araştırılsın önergesi 

CHP, TBMM Başkanlığı\'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ve ailesinin malvarlığı araştırılsın önergesi sundu. Önergede, \"Diğer tüm siyasi parti liderlerine de örnek olması açısından, CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertleri ve yakınlarının mal varlığının ve kaynaklarının araştırılması amacıyla Anayasa\'nın 98\'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105\'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz\" denildi.

CHP, tarafından TBMM Başkanlığı\'na, sunulan araştırma önergesi şu şekilde: \"En yaygın ve yalın haliyle kamu gücünün siyasetçiler ve kamu görevlilerince özel çıkarlar için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanan yolsuzluklar toplumun devlete ve adalete olan güvenini temelden sarsmaktadır. Güçlü ve sağlıklı işleyen bir demokratik sistem kurulabilmesi için siyasetçi ve bürokratların devlet kurumları ve kamusal varlıkların yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymaları, mal varlıklarındaki değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmaları yolsuzlukların önlenmesi açısından önemlidir. Yolsuzlukların önlenebilmesi adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışının başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere tüm siyasetçiler ve üst düzey kamu yöneticileri tarafından benimsenmiş olmasına bağlıdır. Temiz siyaset yapanlar hesap vermekten hiçbir zaman korkmazlar, dürüst olduklarını her fırsatta topluma ispatlamaktan kaçınmazlar ve halka hesap vermeyi siyasi ve kişisel bir sorumluluk olarak kabul ederler.

KILIÇDAROĞLU\'NUN KIZININ İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİNDE ALDIĞI BİR EV

Kamuoyunda yandaş veya havuz medyası olarak bilinen medya kuruluşları ve bazı AKP yöneticilerinin beyanlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kızının İstanbul ili Ataşehir ilçesinde aldığı bir ev üzerinden haksız mal edindiğine yönelik mesnetsiz iddialar ve iftiralar ortaya atılmıştır. Kişisel kazanç ve helal parayla alınan 85 metrekare 2+1 orta sınıf bir apartman dairesi üzerinden, AKP yöneticilerinin ve yakınlarının haksız kazanç sağladıkları ve rüşvet aldıklarına ilişkin belgelerin ortaya saçıldığı bir dönemde, CHP Genel Başkanı ve CHP’yi yıpratmak amacıyla, hayatı boyunca dürüstlüğü rehber edinmiş ve hiçbir yolsuzluğa adı karışmamış insanlar hedef gösterilerek manevi bir lince maruz bırakılmaktadır.

KILIÇDAROĞLU, EŞİ, OĞLU, KIZLARI, DAMADI TÜM AİLE FERTLERİ VE YAKINLARININ MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN

Bu bağlamda, diğer tüm siyasi parti liderlerine de örnek olması açısından, yandaş medyanın dile getirdiği ve AKP Yöneticilerinin kullandığı iddialar kapsamında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertleri ve yakınlarının mal varlığının ve kaynaklarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.\"



ANKARA (DHA)

