T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- CHP Sözcüsü Tezcan: Bu harekata desteğimiz tamdır (1)

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin,  "'Zeytin Dalı' Harekatı atılması gereken bir adımdı

21 Ocak 2018 16:38

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin,  \"\'Zeytin Dalı\' Harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin\" dedi. 

Görüntü dökümü
-Tezcan\'ın açıklaması
-Detaylar 

ANKARA (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan AfrinDalı HarekatınaDalı HarekatıDoğruAmaBuHerAllahBahçeliDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24