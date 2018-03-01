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DHA ANKARA- CHP seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere heyet oluşturdu 

  Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturdu

01 Mart 2018 17:08

 

Cumhuriyet Halk Partisi seçim güvenliğiyle ilgili siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturdu. 

Heyete ilişkin CHP tarafından aypılan açıklama şu şekilde: \"Meclis alt komisyonunda görüşülen ittifak yasa teklifindeki seçim güvenliğini zedeleyen hususlar ile seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla kurulan heyette; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık , Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer alıyor. Siyasi partilerle görüşmelerin ardından teklifin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi\'yle de görüşme talebinde bulunulacak.\"  

ANKARA (DHA)  
 

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