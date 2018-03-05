T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- CHP milletvekilleri Burdur şeker fabrikasına gidiyor 

CHP tarafından şeker fabrikalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, geçtiğimiz günl

05 Mart 2018 19:57

CHP tarafından şeker fabrikalarına ilişkin yapılan açıklamada, \"Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş Şeker Fabrikaları ziyaretlerinden sonra yarın da (6 Mart 2018 Salı) Burdur Şeker Fabrikasında işçiler, çiftçiler ve vatandaşlarla buluşacak. Milletvekilleri Veli Ağbaba, Çetin Osman Budak, Mehmet Göker, Mustafa Balbay, Melike Basmacı, İrfan Bakır, Okan Gaytancıoğlu, Nurettin Demir, Turabi Kayan, Burcu Köksal ve Parti Meclisi Üyeleri Yıldırım Kaya ile Emre Çam\'dan oluşan heyet saat 15.00\'da da Şeker Meydanında düzenlenecek mitinge katılacak\" ifadelerine yer verildi. 


ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHPCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluGenel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaKırklareli Uşak Malatya Afyon Niğde Ankara Kırşehir YozgatKahramanmaraşFabrikalarıMartSalı BurdurFabrikasındaMilletvekilleri Veli Ağbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24