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DHA ANKARA- CHP Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı (1)  

GENEL BAŞKAN ADAYLARI OY KULLANDI CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20

04 Şubat 2018 01:33

GENEL BAŞKAN ADAYLARI OY KULLANDI

CHP\'nin 36\'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi 20.35\'te başladı. Önce Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı. CHP Genel Başkanı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22.20\'de 1 numaralı sandıkta oy kullandı. Kılıçdaroğlu\'nun oy verme kabininden çıkışında tribünlerden “Halkın umudu Kılıçdaroğluö sloganları yükseldi. 

Görüntü dökümü
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-Oylamadan genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Nursima KESKİN-  Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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