DHA ANKARA- CHP Kurultayı başladı (6) 

KILIÇDAROĞLU DEVREYE GİRDİ, İNCE RESMEN ADAY OLDU

Kurultay\'da delegelerin 165\'inin imzasını alan ve CHP Genel Başkanlığı\'na aday olan Muharrem İnce\'nin oylarının 49\'unun mükerrer oy olduğu iddiası gündeme geldi. Divan Kurulu tarafından İnce\'nin oyları yeniden sayıldı. Bunun üzerine İnce\'nin resmen aday olamayacağı iddiaları nedeniyle uzun süre tartışma yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun devreye girmesi sonrasında Muharrem İnce\'nin resmen aday olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

-Kurultaydan genel ve detaylar

-Kılıçdaroğlu\'nun salona gelişi

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Yapılan konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)

