DHA ANKARA-  CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar :  Sağlık durumu iyidir, beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Deniz Baykal\'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi\'nin önünde açıklamalarda bulundu. Baydar, \" Ameliyat esnasında yapılan yine anjiyografide beynindeki kanlanmanın tam olduğu ve bütün konulan stenttin ve damarların açık olduğu gözlendi. Beyin dokusunun da canlı olduğu ve bir problem olmadığı gözlendi. Onun üzerine beynin içerisindeki ödem boşaltılarak ameliyata son verildi. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir, beyindeki bütün damarlar çalışmaktadır, herhangi bir beynin bir bölgesinde canlı olmayan bir doku yoktur. Bu bizi çok sevindiriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yoğun bakımdan çıktıktan sonra da onun yine buradan hepinize \'Nerede kalmıştık?\' diyerek konuşmalarını bekleyeceğiz. Ben bu mutlu haberi paylaşmak ve ameliyatının iyi geçmiş olduğunu iletmek için buradayım. Tüm Deniz Baykal\'ı seven, telefonla ulaşan, izleyen tüm vatandaşlarımıza \'Merak etmeyin. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyiye gidiyor\' demek istiyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Baydar\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

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