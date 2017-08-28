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DHA ANKARA- Bozdağ'dan 'Myanmar'daki katliama' tepki 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma 'Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamlara' karşı harekete geçme çağrısı yaptı

28 Ağustos 2017 22:30

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma \'Arakan\'daki Müslümanlara yönelik katliamlara\' karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Bozdağ, yaptığı açıklamada, \"Myanmar\'da, Rakhayn Eyaletinin kuzeyinde 25Ağustos 2017 günü başlayan olaylar sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Myanmar\'da ki soykırımı andıran katliamı şiddetle kınıyoruz.Artan şiddet,ölümler ve yaralılardan dolayı büyük üzüntü,endişe duyuyoruz. Rakhayn Eyaletindeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceğini defalarca vurguladık,bir kez daha şiddetin çözüm olmadığını vurguluyoruz\" ifadelerini kullandı.

BM VE BMGK\'YA ÇAĞRI
Hükümet Sözcüsü Bozdağ BM ve BMGK\'ya yaptığı çağrıda ise bu katliamlara sessiz kalınmamasını istedi. Bozdağ\'ın yaptığı açıklamalar şöyle: \"Birleşmiş Milletler,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslarası toplum, soykırımı andıran bu katliamlara sessiz kalmamalıdır. Eğer insanlık ölmediyse, insanlığın yaşadığını göstermenin şimdi tam zamanı. BM ve BMGK,bu katliamı yapanları derhal durdurmalıdır. BM ve BMGK; artık sadece ölü ve yaralı sayımı yapmadığını,Myanmar\'daki soykırımı andıran katliamı engelleyerek göstermelidir. Aksi takdirde BM ve BMGK, vazifesini yapmamış olur ve Myanmar\'daki ölümlerin ve yaralıların mesuliyetinden kurtulamazlar. Türkiye,dünyanın her yerinde olduğu gibi Myanmar\'da da hakkı söylemeye, savunmaya ve mazlumun yanında olmaya devam edecektir.\" 


ANKARA (DHA) 
 

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