DHA ANKARA- Bozdağ: Rıza Sarraf davası Türkiye'ye ye dönük açık bir kumpastır (Ek) 

\"TÜRKİYE O ZAMAN KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESİYOR\"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İdlip sürecine ilişkin \"Tabi Türkiye Büyük bir devlet kendi Ulusal güvenliği ile ilgili tedbirleri elbette kendisi alacaktır. Türkiye’nin ulusal güvenliğini bugünkü ve yarın ki menfaatlerini Türkiye başka devletlere ve ya uluslararası örgütlere rehin edemez. Onları ipoteği altında koyamaz. Eğer bizim ülkemizin ve milletimizin güvenliği bazı silahların alınmasını gerektiriyorsa Türkiye bu silahları alır, yapılmasını gerektiriyorsa Türkiye bu silahları bizzat kendisi yapar. Türkiye pek çok terör örgütü ile eşzamanlı mücadele ettiği gibi Suriye’de Irak\'ta ve yanı başımızda pek çok ülkede de iç çatışmalar var. Bunlardan etkileniyor kendisini koruma için de bunlara karşı Türkiye’nin savunma silahlarına sahip olması gerekiyor. Bu gün baktığınız zaman bazı ülkeler Türkiye’nin istediği silahları açıkça vermeyiz demiyorlar ama bu salahların verilmesi husussudaki paramızla alma hususundaki süreçleri yavaşlatıyorlar. Normal de bir hafta da bir ayda alınacak şey bazen 6 aya 1 seneye ve daha fazla zamana yayıldığı görüyoruz. Üstü kapalı bir firenin olduğunu görüyoruz. O zaman ne yapacak Türkiye yani siz hava sahanızı korumak için NATO dan talepte bulunuyorsunuz, size vermiyorlar, e ne yapıcaz o zaman siz getirin konuşlandırın o da yok. Ne yapıyor Türkiye o zaman kendi göbeğini kendi kesiyor. Ve kendi savunma sistemini güçlendirmek için kendi kaynakları ile adım atıyor. Bu Türkiye’nin doğal bir hakkıdır. Bundan sonraki süreçlerde de biz kendi hukukumuzu ve güvenliğimizi korumak için gereken her türlü adımı atacağız. Bunun için de başkalarından onay almamıza gerek yoktur. Bu tür Türkiye’ye karşı uygulanan üstü örtülü kısıtlamaların Türkiye’nin savunma sanayini güçlenmesine çok büyük katkı yaptığını da buradan ifade etmek isterim. Çünkü pek çok alandaki bu kısıtlar Türkiye’nin bu alana daha büyük yatırım yapmasına ve bu alana Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin, işçilerinin çok güzel başarılarına imza atmasına yol açmaktadır. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar hesabı Türkiye bu anlamda savunma sanayi konusunda dünyanın söz sahibi ülkelerinden birisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bunların rakamları fiyatları konusunda bir açıklama yapmayı doğru görmem onlar ilgili yerler ile görüşülüyor. Ama Türkiye’nin güvenliği ve menfaati için yapılacak harcamalarda limit olmaz ne gerekiyorsa bunlar yapılır. Hükümetimiz de bu noktada onu yapacaktır, yapmaktadır da\" ifadelerini kullandı.

\"PYD-YPG DAHİL HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLMASINI TÜRKİYE OLARAK ASLA KABUL ETMEYİZ\"

Bozdağ, \"22 Kasım\'da Putin, Cumhurbaşkanımız ve İran Cumhurbaşkanı bir araya gelecekler. Bu konular atılacak adımlar ele alınacak ve değerlendirilecek. Ondan önce de Dışişleri bakanımız Mevlut Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı sayın Sergey Lavrov ve İran Dış işleri bakanı sayın Cevat Zarif bildiğiniz gibi 19 Kasım\'da bir araya Antalya’da geldiler bir ön görüşmede yaptılar. Şimdi ana görüşme Soçi’de yapılacaktır. Tabi Türkiye’nin Suriye’deki siyasi çözüm bulunması konusunda ki atılan bütün adımlara desteği açıktır. Biz her zaman bunu ifade ettik. Ancak siyasi çözüm aranırken, çözüm masasında bulunanların meşru olması hukuki olması itibar sahip olması toplumda karşılığının olması ve oluşturulmuş senaryo yapılar değil gerçek örgütler olması konusunda çok net bir duruşu vardır Türkiye’nin. Biz terör ile mücadelenin başka bir terör örgütü ile yapılamayacağını defalarca söyledik ve Suriye’de PKK terör örgütünün uzantısı PYD ve YPG ile yapılacak herhangi bir iş birliğinin yanında, yakınında, uzağında Türkiye Cumhuriyeti devleti yoktur, olamaz da. Çözüm sürecinde ve çözüme ilişkin görüşmelerde, müzakerelerde PKK terör örgütünün uzantıları PYD-YPG dahil hiçbir terör örgütünün olmasını Türkiye olarak asla kabul etmeyiz. Kimsenin bizden terör örgütünün masada olmasına rıza göstermemizi de beklemeye hakkı yoktur. Türkiye’nin bu konudaki duruşu nettir, yoruma ihtiyaç duymayacak kadar açıktır\" açıklamasında bulundu.



Görüntü döküm

-Bozdağ\'ın açıklaması

-Detaylar

ANKARA (DHA)



