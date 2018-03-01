DHA ANKARA- Bozdağ, BM'nin ateşkes kararına ilişkin: Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BM\'nin ateşkes kararına ilişkin bir soru üzerine, \"Kararı okuduk hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda var. Kararda, bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu karar, Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'nı etkilemeyecektir. Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır. Kaldı ki Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla da bu kararın memnuniyetle karşılandığı da açıklanmıştır\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\"ERKEN SEÇİM YOK BUNU DAHA KAÇ DEFA TEKRAR EDECEĞİZ YOK, YOK, YOK DİYORUZ\"

Erken seçim iddialarına ilişkin Bozdağ, \"Gördüğüm kadarıyla hükümetimizin yaptığı bir seçim tartışması, çalışması yok. Çok net diyoruz; Türkiye\'de seçimler vaktinde yapılacak. Erken seçim yoktur. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok, yok, yok diyoruz. Belli ki bazı çevrelerin seçimin erkene alınması konusunda istekleri var. O çevrelere şunu diyoruz; Türkiye\'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir. Hükümetin de kararı da çok açık; seçim zamanında yapılacaktır herkes planını ona göre yapsın\" dedi.

(BM\'NİN ATEŞKES KARARI) \"ZEYTİN DALI HAREKATI BU KARARIN KAPSAMI DIŞINDADIR\"

BM\'nin ateşkes kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, \"Kararı okuduk hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda var. Kararda, bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak son teröristi orada etkisiz hale getirmek bölgede huzur, istikrar, güveni yeniden tesis etmek için başlatılmış ve başarı ile bugüne kadar sürdürülmüştür bundan sonra da devam edecektir. Bu bölgede sadece PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı bir mücadele yürümemektedir. Aynı şekilde DEAŞ terör örgütüne karşı da mücadele yürütülmektedir. Bir yandan DEAŞ ile mücadele diyorlar diğer taraftan engellemeye çalışıyorlar. Samimi olmak gerekiyor. ABD\'nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ\'tır. Türkiye\'nin de odaklandığı da DEAŞ\'tır. Ona karşı da bölgede mücadele ediyoruz. ABD\'nin odaklanmadığı terör örgütlerine karşı mücadele yapılamaz gibi bir mantıksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerinin hepsi terör örgütüdür. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Rengi, dili, cinsiyeti olmaz. Hedeflerine göre tasnif edilemez. Terör örgütlerinin birine odaklanalım diğerine odaklanmayalım demek çifte standarttır. \'Benim menfaatim varsa mücadele meşrudur menfaatim yoksa mücadele olmaz\' demek yanlış. Zeytin Dalı Harekatı, kılı kırk yaran bir operasyon insani ihtiyaçların eriştirilmesinde de herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. Bu karar, Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'nı etkilemeyecektir. Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır. Kaldı ki Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla da bu kararın memnuniyetle karşılandığı da açıklanmıştır\" ifadelerini kullandı.



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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)



