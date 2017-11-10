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DHA ANKARA- Bozdağ: Atatürk'ün mirası Cumhuriyet'e sahip çıktık

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e de Atatürk'ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız" dedi

10 Kasım 2017 17:31

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Atatürk\'ün \'en büyük eserim\' dediği Cumhuriyet\'e de Atatürk\'ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız\" dedi.
Bozdağ, Atatürk\'ün vefatının 79. yıl dönümü nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Kurtuluş ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, vefatının 79. yıldönümünde, bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün koyduğu muasır medeniyetleri geçme hedefine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün daha güçlü yürümektedir. Atatürk\'ün \'en büyük eserim\' dediği Cumhuriyet\'e de Atatürk\'ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız\" ifadelerini kullandı. 
\"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ EMİN ADIMLARLA BAŞARIYLA GELECEĞE YÜRÜMEKTEDİR\" 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin bugün dünden daha güçlü olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:  \"Atatürk\'ün kurduğu ve bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün dünden daha güçlüdür, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde, emin adımlarla, başarıyla geleceğe yürümektedir. Bize düşen Atatürk\'ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir.\" 

Haber: ANKARA (DHA) 
 

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