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DHA ANKARA- Bolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu'da yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı

04 Aralık 2017 18:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu\'da yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı. 
 
Bolu\'da bu akşam saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinde kar yağışına dönmesi ve Çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması, kent merkezinde 10-20 cm. yüksek kesimlerde 20-50 cm. kar örtüsü yapmasının beklendiği belirtildi.
SAMSUN ÇEVRESİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-50 mm) olmasının beklendiği açıklandı.
Ordu Çevrelerindeki Yağışlara Dikkat!
ORDU ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.
GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-70 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.

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