DHA ANKARA- Bingöl'de 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere 5 terörist ele geçirildi (2) 

GRİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere PKK\'lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyana ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bingöl Karlıova’da, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada biri arananlar gri listede (Soreş\' (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olan 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist sağ olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir.\" denildi.

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-ARŞİV

-Operasyon görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA)

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