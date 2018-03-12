T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Beypazarı'da tüp depolarında patlama (2) - Yeniden

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, art arda patlama meydana geldi

12 Mart 2018 18:47

Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde, tüp depolarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, art arda patlama meydana geldi. Depodan tüp almaya gelen dağıtım aracının şoförü Serdar Yıldız (23), patlama sonucu yaralandı. 

Beypazarı Belediyesi’nce ilçe merkezinde tehlikeye yol açmaması için geçen ay merkeze yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkisine taşınan tüp depolarının olduğu alanda, saat 11.50’de yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası alanda, art arda patlama meydana geldi. Patlayan tüpler, etrafa dağıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. 

Dağıtım aracının şoförü Serdar Yıldız, depodan tüp almaya geldiği sırada, patlama sonucu yaralandı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaralı Yıldız\'ı ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan ardından Ankara Atatürk Hastanesi’ne sevk edilen Serdar Yıldız\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Yangının ardından meydana gelen patlamalar sonucu tüplerin taşındığı araç ile çok sayıda tüp kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Patlama ve yangından görüntüler
_İtfaiye müdahalesi
_Çevre sakinleri röportaj
_Detaylar

BEYPAZARI (Ankara), (DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara BeypazarıDepodanSerdar YıldızBelediyesince ilçeKurtuluş Mahallesi IlımanHenüzBüyükşehir BelediyesiBelediyesiYangınOlayDevlet HastanesineBuradaAtatürk HastanesineYıldızOlaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ _Patlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24