DHA ANKARA- BBP'de yangının izleri siliniyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezinde dün çıkan yangının izleri silinmeye çalışılırken, Genel Başkan Mustafa Destici\'nin makam odasının yangın sonrası kullanılamaz halde olduğu görüldü.

Gazi Mahallesi\'nde bulunan dört katlı BBP Genel Merkezi\'nin en üst katında bulunan Genel Başkan Mustafa Destici\'nin makamında dün akşam saatlerinde bir patlama sesinin ardından yangın çıktı. İlk belirlemelere göre odada bulunan klimanın patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında Destici’nin özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet dumandan etkilendi. Yangın olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün sabah saatlerinde ise yangının etkisiyle kırılan camlar yerine takılırken temizlik çalışması başlatıldı. Yangının çıktığı Destici\'nin makamının ise adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Patlayan klimanın Destici\'nin oturduğu masanın hemen yanı başında olduğu görüldü. Genel Başkan Mustafa Destici odasında inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, \"Bu büyük bir hadiseydi aslında. Ama can kaybı ve ağır yaralanma olmadan atlatıldı. Tabi tahribat büyük. Bunun sebebiyle ilgili polis ekiplerimiz gerekli incelemeyi yaptılar. Ama bize henüz bir rapor gelmedi. Bugün net bir şekilde bu hadisenin nereden kaynaklandığı bize ulaşır. Ben milletimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere beni telefonla arayan siyasi parti liderlerine teşekkür ediyorum\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel Başkanın odasından görüntü

-Destici\'nin incelemeleri

-Destici açıklama

-Parti binasından görüntü

-Detay

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-