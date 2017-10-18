DHA ANKARA-  Baykal'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

CUMHURİYET Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

3 gün önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlk operasyonda beyin damarındaki pıhtı temizlenen Deniz Baykal, dün de kafa içi basıncının artması üzerine ameliyat edilmiş, akşam saatlerinde ise üçüncü bir operasyon yapılarak yara kenarındaki kan birikintisi temizlenmişti.

\"ÜNLÜ BEYİN CERRAHI PROF. DR. TÜRE ANKARA\'DA\"

Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleriyle Deniz Baykal\'ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından kontrol edilmesi sağlandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu konuda devreye girmesi gece Varşova dönüşünde gerçekleşti. Kendisiyle irtibata geçilen Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla gece İstanbul\'dan Ankara\'ya getirildi. Prof.Dr. Türe\'nin Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'ne ameliyatları gerçekleştiren ve tedaviyi sürdüren doktorlarla bir araya geldiği, Baykal\'ın durumuna ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca Prof. Dr. Türe\'nin de süreci takip ettiği öğrenildi.

\"ŞENER VE ARINÇ HASTANEDE\"

Bu arada eski başbakan yardımcıları Abdullatif Şener ve Bülent Arınç ile MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve CHP\'li bazı milletvekilleri hastaneye gelerek Baykal\'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Hastane yetkilileri ise Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili bugün herhangi bir açıklama yapmadı.

BAYKAL, DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ\"

Deniz Baykal ziyareti sonrası hastane önündeki basın mensuplarına açıklamada bulunan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Deniz Baykal\'ın Türk siyasetinin en güçlü isimlerinden biri olduğunu ve bugüne kadar çok derin izler bıraktığını belirterek, şunları söyledi: \"Herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi iletmek istedim. Bildiğiniz gibi hastayla görüşmemiz mümkün değil ancak kızıyla görüşebildim. Onun yol arkadaşı değerli milletvekili arkadaşlarla ile görüşebildim ve doktolardan bilgi aldım. Ve hepsinin ortak kararı şudur, sayın Baykal bugün düne göre çok daha iyi durumda. İnşallah şifa bulacak, onu ümit ediyoruz. Bende eşimin ve şahsımın geçmiş olsun dileklerini ifade ettim. Sayın Baykal\'la parlamentoda birlikte olduğumuz zamanlarda da, birbirimizden ayrı düştüğümüz zamanlarda da onun siyasetini, siyasete güç katan konuşmalarını, davranışlarını çok yakından takip etmiştim. Bugünde tabi kendisinden hiç beklemediğimiz ani bir rahatsızlık oldu. Vücut yapısının çok güçlü olduğunu biliyoruz, spoara düşkünlüğünü biliyoruz. Özellikle sağlıklı yaşam alanında yaptıklarını çok iyi biliyoruz ama hayat böyle bir şey. Ümit edilmediği zamanlarda belki çok basit bir olaydan da etkilenebiliyor. Bir kaç gündür arakadaşlarıma telefondan durumunu sorarak bugüne gelmiştim ama bugün mutlaka ziyaret etmek istedim. Hep iyi haberler aldık. Kızının da bir hekim olarak düşünceleri böyle. Esasen hastanelerimiz ve doktorlarımız çok iyi yetişti Türkiye adına iftihar etmek lazım. Ben Türkiye\'deki hastanelerimizi ve doktorlarımızı yurt dışındaki bakım ve tedavilerden daha iyi görüyorum. Bu doktorlarımızın çabasıyla hiç şüphesiz şifayı veren Allah\'dır. Allah\'ın iziniyle sayın Baykal çok kısa bir zamanda normal hayatına dönecek, aramıza katılacak. Eskisinden daha güçlü bir şekilde Türk siyasetinde yarım kalmış işlerinin tamamlayacaktır.\"

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-