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DHA ANKARA-  Baykal'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

CUMHURİYET Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

18 Ekim 2017 16:43

CUMHURİYET Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
3 gün önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İlk operasyonda beyin damarındaki pıhtı temizlenen Deniz Baykal, dün de kafa içi basıncının artması üzerine ameliyat edilmiş, akşam saatlerinde ise üçüncü bir operasyon yapılarak yara kenarındaki kan birikintisi temizlenmişti. 
\"ÜNLÜ BEYİN CERRAHI PROF. DR. TÜRE ANKARA\'DA\"
Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleriyle Deniz Baykal\'ın dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından kontrol edilmesi sağlandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bu konuda devreye girmesi gece Varşova dönüşünde gerçekleşti. Kendisiyle irtibata geçilen Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla gece İstanbul\'dan Ankara\'ya getirildi. Prof.Dr. Türe\'nin Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'ne ameliyatları gerçekleştiren ve tedaviyi sürdüren doktorlarla bir araya geldiği, Baykal\'ın durumuna ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca Prof. Dr. Türe\'nin de süreci takip ettiği öğrenildi. 
\"ŞENER VE ARINÇ HASTANEDE\"
Bu arada eski başbakan yardımcıları Abdullatif Şener ve Bülent Arınç ile MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve CHP\'li bazı milletvekilleri hastaneye gelerek Baykal\'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Hastane yetkilileri ise Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili bugün herhangi bir açıklama yapmadı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- 
 

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