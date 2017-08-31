DHA ANKARA- Başkentte kurbanlık koyun sahiplerini akan trafikte peşinden koşturdu 

Ankara\'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun sokakları birbirine kattı. Çevrede bulunan vatandaşların kurbanlık koyunu yakalamak için seferber olması renkli görüntülere sahne oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan koyun sahibi tarafından götürüldü.

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Çevreli Caddesi üzerinde bir anda sahibinin elinden kurtulan koyun kaçarak caddede ilerlemeye başladı. Koyun, peşinden koşanları atlattıktan sonra trafikte hızla ilerledi. Zaman zaman trafikte ilerleyen araç sürücüleri de kaçan koyunu yakalamak için seferber oldu. Bir binanın bahçesine giren koyunu orada sıkıştırarak yakalamak isteyen sahiplerinin çabaları yine başarısız oldu. Koyun oradan da kurtularak hızla caddeden karşı binanın önünde bulunan kahvehanenin önüne geçti. Orada bulunan vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan koyun sahiplerine teslim edildi.

Görüntü dökümü

-Koyunun kaçması

-Araç sürücülerinin müdahalesi

-Vatandaşların koyunu kovalaması

-Kaçan koyunun yakalanması

-Detaylar

Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)