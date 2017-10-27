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DHA ANKARA- Başkent'te kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü

Ankara'da seyir halindeki kamyonun önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti

27 Ekim 2017 21:03

Ankara\'da seyir halindeki kamyonun önünde ilerleyen TIR\'a arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 16.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale Karayolu üzeri Gökçeyurt Köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Kazım S. idaresindeki 06 FF 1629 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Hüseyin K. idaresindeki 06 KA 2849 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Kazım S. bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kazım S.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım S.\'nin cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Bu arada kaza dolayısıyla Ankara-Kırıkkale Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza dolayısıyla inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza alanından görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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