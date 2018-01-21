DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin, \"Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü\'nde görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin açıklama yapıldı.

\"OPERASYONDA, TSK MEHMETÇİĞİN YANI SIRA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU\'NDAN DA KATILANLAR VARDIR\"

Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' Harekatına ilişkin Yıldırım şöyle konuştu: \"Bugün öğlenden sonra TSK\'nın Afrin bölgesinde bulunan PKK,KCK,PYD, YPG,DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatı başlamıştır. Harekatın ilk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşi ile alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda, TSK Mehmetçiğin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu\'ndan da katılanlar vardır.

BARIŞ, HUZUR, ESENLİK GETİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR HAREKATTIR

Türkiye Cumhuriyeti\'nin hedefi asla ve asla Suriye\'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye\'nin kuzeybatısından, Afrin\'den son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik ataklar, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son 3 yılda bölgede terör örgütü adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Terör örgütü Afrin\'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Bu harekat, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan, BM kararlarından aldığı meşruiyetini buralardan aldığı bir harekattır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır.\"

\"İYİ PLANLANMIŞ BİR OPERASYON. MİLLETİMİZ BUNU ANLAYACAKTIR\"

MHP lideri Devlet Bahçeli, \"\'Zeytin Dalı\' operasyonunun mileltimize, devletimizer hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiğinde, çok önemli bir operasyondur. Adı, kapsamı dahi anlamlıdır. Böyle bir operasyona ilişkin muhalefeti bilgilendirme nezaketiniz bizleri memnun etti. İyi planlanmış bir operasyon. Milletimiz bunu anlayacaktır. Başta siyasi iktidar olmak üzere silahlı kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır. Başarılar diliyorum\" dedi.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)