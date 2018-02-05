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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım, PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı 

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi  milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

05 Şubat 2018 18:40

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi  milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay\'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi\'ne bağlanarak Zeytin Dalı Harekatı\'nı görüştü. 

Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel  ile PttMessenger uygulaması aracılığıla yaptığı görüşmede, Zeytin Dalı Harekatı\'nda başarılar dileyerek harekata ilişkin değerlendirme istedi. Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin şu bilgileri paylaştı: \"Harekatımız planlandığı şekilde devam ediyor. Hem askerimizin hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Afrin halkı kardeşimizdir. Bütün halklar kardeş. Biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye bölgeye her türlü gıda yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir. Harekâtın sonunda da Afrin halkının bu teröristlerin baskı ve zulmünden tamamen de kurtulacağına inanıyoruz.  Harekatımızı sürat ve emniyet dengesi ile imkan, zaman, mekan faktörlerini dikkate alarak hava, arazi şartları ile birlikte değerlendirerek harekatımızı idare ediyoruz. Destekleriniz için sağ olun.\" 


Görüntü dökümü
-Canlı yayın ile PttMessenger uygulaması
-Başbakanın konuşması 
-Korgeneral İsmail Metin Temel\'in konuşması
-Detaylar 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)
 


 

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