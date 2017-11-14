DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Neler olmuş neler Rakka'daki DEAŞ'lıları silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar 

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka\'daki gelişmelere ilişkin, \"Bu sabah bir haber geçildi. Suriye\'de Rakka\'ya ilişkin bir yeni rezalet ortaya çıktı. Neler olmuş neler. Rakka\'da DEAŞ\'lıları temizlemek yerine Rakka\'daki DEAŞ\'lıları silahlarıyla birlikte Rakka\'dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 TIR, 13 otobüs, 100 tane araçtan konvoy oluşturarak Rakka\'nın kuzeyinden sağ salim DEAŞ terör örgütü üyeleri çıkarmışlar. Biz ne dedik ABD\'ye \'bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmeye çalışmak bir devletin yapacağı iş değildir. Akla ziyan bir iştir.\' Sonuçlar ortaya çıkıyor. Serbest bırakılan DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere dünyanın her tarafında yeni masum insanların katline sebep olacaklar. Avrupa ve dünya şimdi DEAŞ teröristleri ne zaman gelecek ve eylem yapacak diye düşünsün\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. 9 Kasım\'da ABD Başkan Yardımcısı Pence ile olan görüşmesine ilişkin Yıldırım şöyle konuştu:

\"Toplantıda, ülkemizin hassas olduğu bütün konuları ortaya koyduk. FETÖ, ABD\'nin PYD, YPG işbirliği dahil olmak üzere bölgesel konulardaki beklentilerimizi açık, samimi ortaya koyduk. FETÖ elebaşının tutuklanarak ülkemize iadesi, faaliyetlerini kısıtlanması, sonlandırılması talebimizi yeniden ilettik. Somut adım beklentimizi ilettik. Bize kanıt diyenlerin 11 Eylül sonrası \'Amerika saldırı altındadır. Afganistan\'a giriyoruz, ABD\'nin arkasında olan bizimle gelsin\' dediniz. Biz de delil, kanıt sormadık. Oraya asker gönderdik. Şimdi 15 Temmuz\'un faili olduğunu sağır sultan\'ın bile bildiği FETÖ\'nün geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var? Ne delili soruyorsun? 250 şehidimiz var, 2 bin 194 gazimiz var daha ne delil soruyorsunuz? Bunların ADB -Türkiye müttefikliğine yakışmadığını ifade ettik. YPG ile işbirliğinin de geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdik. Bu örgüt orada DEAŞ ile mücadele adına ABD ile faaliyet gösterirken aynı zamanda elde ettiği en gelişmiş silahları amcası olan PKK terör örgütüne aktarmaktan da geri kalmıyor. Bu işbirliğinin artık daha fazla sürdürülmesinin ilişkilerimizde tamiri imkansız hasarlar oluşturacağını bir kez daha yalın bir dille ifade ettik.

AMERİKA\'DA TUTUKLU BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU DA DİKKATLERİNE GETİRDİK

Haklarında adli süreç devam eden vatandaşlarımızın Amerika\'da tutuklu bulunan vatandaşlarımızın durumunu da dikkatlerine getirdik. ABD ile ilişkileri germek ve daha da kötüleştirmek gibi bir niyetimiz yok. Müttefik olarak gördüğümüz ABD ile olumlu gündem üzerinde yol almayı arzu ediyoruz. Vize konusunun kısıtlı olarak başlaması ilk adım olmakla beraber normal seviyeye dönmesi beklentimizdir.\"

\"FATİH SULTAN MEHMET NE KADAR BİZİMSE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE O KADAR BİZİMDİR\"

10 Kasım törenlerine ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:

\"Amerika ziyareti sırasında 10 Kasım\'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle New York Başkonsolosluğunda bir anma toplantısı yapıldı. Şaşkınlıkla izledik ki, birileri Türkiye\'nin ortak değeri olan Atatürk\'ü tekellerinde görmeye devam ediyor. Ne yazık ki bazı medya çevreleri de bu tekelleşmeye çanak tutarak toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor.

Bazı basın yayın organlarına bakarsanız akıl almaz ifadeler var; AK Parti Anıtkabir\'de, AK Partililer Anıtkabir\'de. Bre ahmaklar AK Parti kurulduğu günden bu yana Anıtkabir\'e gidiyor. 10 Kasım törenlerine de katılıyor. Kimseye partimiz, parti mensuplarımız, Atatürkçülüğünü kanıtlamak gibi bir ihtiyacı yok. Ellerinde bunların sanki Atatürkçülük detektörü var gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri milleti fişlemeye çalışıyorlar. Sosyolojik çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Çok şükür ki bu sefer de çakıldılar. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz. Atatürkçülük Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir vatanseverlik hiç değildir. Bu oyunu daha önce de gördük şimdi tekrarlanıyor. Türkiye\'yi hedeflerine ulaştırmak için kararlılıkla çalışacağız. Türkiye kökleri bir saksıda yetişmiş cılız bir ülke değildir. Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir.\"

\"KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ\'NİN OLDU BİTTİ MACERASI HÜSRANLA SONUÇLANMIŞ\"

Yıldırım, \"Bölgemizdeki gerilimin yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Irak\'taki yasadışı referandumdan sonra Türkiye\'nin uyarılarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi\'nin oldu bitti macerası hüsranla sonuçlanmış Irak Anayasası\'nın öngördüğü yapıya tekrar dönülmüştür\" dedi.

\"KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ SİYASİ DALGALANMALAR VE SUUDİ ARABİSTAN\'DAKİ GELİŞMELER\"

Yıldırım, \"Körfez ülkelerindeki siyasi dalgalanmalar ve Suudi Arabistan\'daki gelişmeler de dikkat çekicidir ve yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin yeni bir siyasi krize yol açmamasını bütün tarafların bu yönde tutum sergilemelerini ve bölgemizde yeni bir sorun, çatışma alanı olmamasını ümit ediyoruz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜN SOÇİ\'DE PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ. BÖLGESEL VE İKİLİ KONULAR ELE ALINDI\"

Yıldırım, \"Cumhurbaşkanımız dün Soçi\'de Putin ile bir araya geldi. Bölgesel ve ikili konular ele alındı. Amacımız ve hedefimiz bölgede acıların son bulması ve milyonlarca göçmenin tekrar yurtlarına dönmeleridir. Türkiye olarak aynı anlayışla çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.

\"NELER OLMUŞ NELER? RAKKA\'DAKİ DEAŞ\'LILARI SİLAHLARIYLA BİRLİKTE RAKKA\'DAN ÇIKMALARI İÇİN DESTEK OLMUŞLAR\"

Rakka\'daki gelişmelere ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Bu sabah bir haber geçildi. Suriye\'de Rakka\'ya ilişkin bir yeni rezalet ortaya çıktı. PKK terör örgütünün Suriye şubesi YPG ve koalisyon güçleri sözde Amerika ve koalisyon güçleri ile beraber Rakka\'yı DEAŞ\'tan temizleyecekler ve bölge insanları yerleşecekti. Ancak gel gör ki neler olmuş neler? Rakka\'da DEAŞ\'lıları temizlemek yerine Rakka\'daki DEAŞ\'lıları silahlarıyla birlikte Rakka\'dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 TIR, 13 otobüs, 100 tane araçtan konvoy oluşturarak Rakka\'nın kuzeyinden sağ salim DEAŞ terör örgütü üyeleri çıkarmışlar.

AKLA ZİYAN BİR İŞTİR

Biz ne dedik ABD\'ye \'bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmeye çalışmak bir devletin yapacağı iş değildir. Akla ziyan bir iştir.\' Sonuçlar ortaya çıkıyor. Serbest bırakılan DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere dünyanın her tarafında yeni masum insanların katline sebep olacaklar. Teröristten fayda gelmez.

AVRUPA VE DÜNYA DEAŞ TERÖRİSTLERİ NE ZAMAN GELECEK VE EYLEM YAPACAK DİYE DÜŞÜNSÜN

Böyle devam ederseniz bela gelir sizi bulur. Başınızdan da gidemez. Teröre karşı devletlerin işbirliği önemlidir. Geldiğimiz noktada, teröristler silahlarıyla gittiler, YPG/PKK gelip Rakka\'ya yerleşti. Bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü yerleşti. Bu mu akıllı politikan, stratejik ve taktik işbirliği? Akla ziyan bir iş. Nihayet Türkiye bir kez daha haklı çıktı. Avrupa ve dünya şimdi DEAŞ teröristleri ne zaman gelecek ve eylem yapacak diye düşünsün.\"

\"DARBE SONRASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI SÖZLEŞMİŞ GİBİ TÜRKİYE\'Nİn NOTLARINI DÜŞÜRDÜLER\"

Yıldırım, \"Darbe ile kaos planını gerçekleştiremeyenler vakit kaybetmeden Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonlarını başlattılar. Darbe sonrası kredi derecelendirme kuruluşları sözleşmiş gibi Türkiye\'nin notlarını düşürdüler. Döviz ve Türk Lirası üzerinde dalgalanma başladı. Buradan bir sonuç alamayan kriz tacirleri, 2017\'nin kötü bir yıl olacağı söylentilerini devreye soktular. Buna rağmen ilk 9 ayda Türkiye\'ye gelen yabancı sermaye 8 milyar doları buldu. Finans piyasasında, yılbaşından bu yana 13 milyar dolar finans piyasasına para girdi\" açıklamasında bulundu.

\"HEDEFİMİZ 2018\'DE ENFLASYONLA MÜCADELE\"

Yıldırım, \"Ne söylerlerse söylesinler Türkiye ekonomisi güçlüdür ve iş aş üretmeye devam edecek. Baktılar ki işler istediği gibi gitmiyor bu sefer Türkiye\'nin büyüme notunu düşüren kuruluşlar art arda büyüme oranını yükseltme yarışına girdiler. Onların derdi kendi itibarlarını kurtarma çabasından başkası değildi. Şimdi de 2018 ekonomik kriz kaos senaryosunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Herkes rahat olsun, gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Hedefimiz 2018\'de enflasyonla mücadele. Hangi hileye başvururlarsa vursunlar ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"AK PARTİ\'DEN SİYASET SİMSARLARINA ASLA EKMEK ÇIKMAZ\"

Yıldırım, \"Milletimizin beklentişleri doğrultusunda biliyorsunuz bazı belediye başkanlıklarımızda nöbet değişimi oldu. Yaptıkları güzel işlerden dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Yeni görev alan belediye başkanlarımıza da başarılar diliyoruz. AK Parti halka hizmeti hakka hizmet gören köklü bir siyasi geleneğin temsilcisidir. Bu dava milletin sinesinde anlam bulmuş bir davadır. AK Parti kendini yenilemeye devam ediyor. Milletin isteklerini siyasetin öznesi gören AK Parti\'den siyaset simsarlarına asla ekmek çıkmaz\" dedi.

\"AK PARTİ GURUBU OLARAK İSMAİL BEYİN YANINDAYIZ, DESTEKLİYORUZ\"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'nın ikinci dönem için de aday olmasına ilişkin Yıldırım, \"TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ikinci dönem için de aday oldu AK Parti gurubu olarak İsmail beyin yanındayız, destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

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Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)