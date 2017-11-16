DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek 

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG\'un kaldırılmasının ardından getirilen yeni sisteme ilişkin, \"Önceki sistemde herkes imtihana giriyor. Şimdi bunu kaldırdık, mecburiyet yok. İsteyen girsin, isteyen girmesin. Herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Bu kadar basit. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak ve daha güzeli mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha. Bizim tek arzumuz, sizlerin mutluluğu sizlerin gülen yüzüdür. Hiç merak etmeyin, beklentileriniz karşılanarak gereken her adımı atacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören\'de Ovacık Eğitim Kampüsü ve il genelinde 34 eğitim tesisinin temel atma töreninde konuştu. TEOG\'un kaldırılmasının ardından getirilen yeni sisteme ilişkin Yıldırım, \"Bu gelen sistemin özelliği şu; ortaokul bitti, 8. sınıftan son dört yıla, yani liseye geçerken önceki sistemde herkes imtihana giriyor. Şimdi bunu kaldırdık, mecburiyet yok. İsteyen girsin, isteyen girmesin. İster sınava girsin, ister girmesin. Herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Bu kadar basit. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak ve daha güzeli mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle bitişikteki mahalle veya ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak. Bakanımız ne dedi; \'En iyi okul eve en yakın okuldur.\' Sınav niye? Evin yanındaki okula gitmek istemiyorum da birtakım proje okulları var, bu proje okullarına gideceğim. Olur, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklerin sayısına yetmiyor. Onun için ne olacak bir yarış olacak. Diyelim ki 120 bin öğrenci alacak bu okullar, en yüksek notu alan öğrenci buraya yerleştirilecek. Mesele bu kadar basit ve açık. Anlaşılmayan bir yer var mı? İşte bu kadar. Sizden özellikle istirham ediyorum, bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha. Bizim tek arzumuz, sizlerin mutluluğu sizlerin gülen yüzüdür. Hiç merak etmeyin, beklentileriniz karşılanarak gereken her adımı atacağız. Biz gereken tedbirleri ve takibi de yapacağız. Eğitim sadece güzel okul yapmakla, sınıfları süslemekle olmuyor. Özellikle teknolojiyle öğrenme şartları ortamı çok değişti. Bu nedenle değişime duyarlı olmak, kayıtsız kalmamak, değişimi, dönüşümü zamanında okumak mecburiyetimiz var. Bunun için de ileriye, geleceğe odaklanmak mecburiyetindeyiz. Yenilikten, değişimden, dönüşümden korkmayacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük hedeflere kararlı adımlarla yürüyor\" diye konuştu.



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ANKARA (DHA)



