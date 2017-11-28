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DHA ANKARA-  Bakan Yılmaz : Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun 

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Eğitim de bu kadar yapboz olur mu?' sorusuna, "Hiçte yapboz değil bu

28 Kasım 2017 15:27

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \'Eğitim de bu kadar yapboz olur mu?\' sorusuna, \"Hiçte yapboz değil bu. Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz. Ben Türkiye\'de yaşıyorum\" diye yanıt verdi.
Bakan İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Toplantısı öncesi mecliste basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin \'Eğitim de bu kadar yapboz olur mu?\' sorusuna Bakan Yılmaz, \"Hiçte yapboz değil bu. Hep bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı yok. Biraz haksızlık yapıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Bu söylediğinizin doğru olmadığını çok net olarak söylerim. Yapmayın. Türkiye neredeydi nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geldim. Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz. Ben Türkiye\'de yaşıyorum\" yanıtını verdi. 
Basın mensubunun, \'Ama sistem konusunda\' şeklindeki sorusuna ise, Bakan Yılmaz, \"Ama şu önyargıyı kırabilmek mümkün değil. Yoksa vatandaşa gidin hepsi memnun\" şeklinde cevap verdi.
 \'Bu sınav sistemi üzerine yeni çalışmalarınız devam diyor mu?\' sorusuna ise Yılmaz, \"Vatandaşın, öğrencinin talebi böyle değil miydi\" diye yanıt verdi. Yılmaz ayrıca, \'Son nihai hali midir, sistem olarak\' sorusuna \'evet\' şeklinde cevap verdi. \'Biraz süreden şikayet vardı\' sorusuna Bakan Yılmaz, \"İnsaf ya kimisi de fazla diyor\" dedi.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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