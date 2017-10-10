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DHA ANKARA- Bakan Soylu,  81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin katılımıyla organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni

10 Ekim 2017 15:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun katılımıyla KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 81 İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve KOM Şube Müdürlerinin katılımıyla organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi  ve FETÖ Terör Örgütüyle  mücadele faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda,  İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında  yer alan kriptolu örgüt üyelerinin tespit edilmesi, örgütün sivil  ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesi, mafya tipi organize suç örgütleriyle  mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlarımıza musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakcılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya  takip edilmesi ve tüm kaçakcılık  suçlarıyla mücadelenin  kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında talimat verildi.

Haber: ANKARA (DHA) 

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