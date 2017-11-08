DHA ANKARA-  Bakan Sarıeroğlu : Tekstil fabrikasının boyahane kısmında meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bursa\'nın Gürsu İlçesinde bir tekstil fabrikasının boyahane kısmında meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bursa\'da yaşanan kazaya ilişkin Anadolu Ajansı\'na açıklama yapan Bakan Sarıeroğlu, \"Bugün saat 11.30 sularında Bursa\'nın Gürsü ilçesinde bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Haberi alır almaz olaya ilişkin inceleme başlatılması talimatını vererek, ilgili il müdürlüklerimizi olay yerine yönlendirdik. Bölgeden gelen ilk haberler doğrultusunda 5 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiği, aralarında olay anında fabrika yerleşkesi civarında bulunan vatandaşlarımızın da olduğu 16 kardeşimizin ise yaralandığı bilgisini aldık. Olayda hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bölge hastanelerinde tedavi altına alınmış durumda olan yaralılarımızın durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaşmak istiyorum. İl Müdürlüğü yetkililerimiz tedavileri süren yaralılarımız ile yakından ilgilenmektedirler.\" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kaza sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildiren Bakan Sarıeroğlu, \"İnceleme kapsamında bir Müsteşar Yardımcımızı, İş Teftiş Kurulu Başkanımızı, İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanımızı ve 3 müfettişimizi görevlendirdik. Arama kurtarma çalışmalarının ardından yapılacak olan müfettiş incelemesinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız\" dedi.

Haber: ANKARA (DHA)

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