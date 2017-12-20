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DHA ANKARA-  Bakan Özlü : Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium'da düzenlenen '6

20 Aralık 2017 18:39

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium\'da düzenlenen \'6. Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri Zirvesi\'ne katıldı. Bakan Özlü, \"Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir.\" dedi.  
Kazançlı yatırımın Ar-Ge\'ye yapılan yatırım olduğunu söyleyen Bakan Özlü, \"Yapılan araştırmalar net olarak şunu göstermektedir; ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir ilişki vardır yani Ar-Ge\'ye yatırım yaptıkça, ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge ve inovasyon zorunludur. Türkiye\'nin lokomotifi ihracat, ihracatın lokomotifi Ar-Ge ve inovasyondur.\" diye konuştu.
Bakan Özlü,  \"Bugün itibarıyla ülkemizde 762 özel sektör Ar-Ge, 138 tasarım olmak üzere, toplam 900 özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Sadece bu yıl 426 Ar-Ge, 130 tasarım merkezi açtık. 2008 yılında sadece 20 Ar-Ge merkezimiz vardı. 2 yıl öncesinde 232 Ar-Ge merkezimiz bulunuyordu. Bugün bu sayının 900\'e ulaşması, kat ettiğimiz mesafenin büyüklüğünü göstermektedir. Ar-Ge ve tasarım merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir. İnşallah, kısa zamanda bin rakamına ulaşmış olacağız.\"
Bakan Özlü, \"2018 yılı bütçemizden, özel sektör Ar-Ge harcamaları için önemli miktarda katkı sağlayacağız. 2018 yılı gider bütçemizden yaklaşık 5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Toplam Ar-Ge harcamalarında, özel sektörümüzün payı yüzde 47\'dir ve bu önemli bir orandır. Özel sektörün Ar-Ge payının sürekli artış eğiliminde olması, Ar-Ge\'ye duyulan ilgiyi ve önemi göstermesi bakımından çok anlamlıdır.\" dedi.

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-Bakan Özlü\'nün açıklamaları

Haber: ANKARA (DHA) 

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