DHA ANKARA- Bakan Çavuşoğlu : Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, \"Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye\'de bağımsız bir yargı vardır.\" diye konuştu

\"İŞ BİRLİĞİNE VARIZ AMA TÜRKİYE\'DE BAĞIMSIZ BİR YARGI VARDIR\"

ABD heyeti ile yapılacak görüşmelerle ilgili olarak Bakan Çavuşoğlu, \"Kabul edeceğimiz, kanunlarımıza, anayasamıza ve egemenliğimize uygun bir şey olduğunda tabii iş birliği yaparız. Ama Türkiye dayatmalara karşı boyun eğmez ya da kabul edemeyeceğimiz şartları da biz başından reddederiz. İş birliğine varız ama Türkiye\'de bağımsız bir yargı vardır.\" diye konuştu.

\"KÜRTLERİ BİRLEŞTİRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ, TAM TERSİ IRAK\'TA KÜRTLERİ MAALESEF BÖLDÜ\"

Bakan Çavuşoğlu: \"IKBY yanlış hesap yaptı ve tavsiyelerimizi dinlemedi. Oysa biz şu anda karşılaştıkları sorunların olabileceğini kendilerine söylemiştik. Fakat bu hesap tabii ki Bağdat\'tan döndü. Daha fazla kazanım elde edeceğini düşündü, olmadı. Kürtleri birleştireceğini düşündü, tam tersi Irak\'ta Kürtleri maalesef böldü. Şu anda büyük bir kaos var, karmaşa var.\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Bakan Çavuşoğlu\'nun açıklamkaları

Haber: ANKARA (DHA)

=============================================