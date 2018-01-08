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DHA ANKARA- Bakan Canikli, 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay alımı yapılacağını duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Nurettin Canikli, Harp Okulları için ilk sınavın 18 Mart’ta yapılacağını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağını açıkladı

08 Ocak 2018 17:54

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Nurettin Canikli, Harp Okulları için ilk sınavın 18 Mart’ta yapılacağını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağını açıkladı.
Bakan Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu’nda askeri okullara öğrenci alımının bu yıl ki yeni sınav sistemine yönelik basın toplantısı düzenledi.
Canikli, burada yaptığı açıklamad, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde ki eğitim ve öğretim kurumlarının Milli Savunma Bakanlığı altında Milli Savunma Üniversitesinde bir araya getirildiğini hatırlattı. TSK’nın subay ve astsubay ihtiyacı için dış kaynaktan alım yapılacağını ifade eden Canikli, “Acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-CANİKLİ BASIN AÇIKLAMASI
-DETAY

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) - 

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