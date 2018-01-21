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DHA ANKARA-  Bahçeli'den, Erdoğan'a Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili destek telefonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü

21 Ocak 2018 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; \"terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına\" değindiği öğrenildi.


ANKARA (DHA) 

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