DHA ANKARA- Bahçeli: Vakit kaybetmeksizin NATO sorgulanmalı dünden bugüne emel ve hedefleri masaya yatırılmalı 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Norveç\'teki NATO tatbikatına ilişkin, \"Türkiye\'nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazin, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır. NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur. NATO Müşterek Harp Merkezi\'nde düzenlenmekte olan \'Trident Javelin 2017 (Üç Uçlu Mızrak)\' isimli masa üstü tatbikatta gizli ve gizil Türkiye hazımsızlığı, Türklük husumeti yüzeye çıkmıştır. Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan\'ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir. NATO\'yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır. Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO\'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir. Özürmüş, ne özrü, neyin özrü? Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilk Cumhurbaşkanı\'yla şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanı\'nı psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsü su katılmamış bir düşmanlık emaresidir\" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twıtter adresinden Norveç\'teki NATO tatbikatına ilişkin Twıtter adresinden şu açıklamalarda bulundu: \"Türk milleti, onyıllardır, yüzyıllardır koyu bir tehdit dalgasının hedefine koyulmuş; bitmeyen düşmanlıkların, dinmeyen saldırganlıkların, eksilmeyen komploların kaynak ve odağında yer almıştır. Üzerinde yaşadığımız topraklara Türk mührü vuruldu vurulalı, fetihlerimiz, fatihlerimiz, fütuhat ruhumuz beşeriyetin hem hayranlığını hem de husumetini kazandı kazanalı tehlikelerin cesametinde azalma şöyle dursun, hızla artış yaşanmıştır. Fütüvvetsiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmaz inancı doğrultusunda, Türk milleti bileğinin hakkıyla, milli şuurunun şanıyla, birlik ve beraberliğinin görkemli anılarıyla zalimlerin iradesini söndürmüş, zulmün izini ve kirini kanıyla silmiştir. Şer cephesi her devirde faaliyet, şirk mevzii her dönemde faal halde bulunarak karanlık senaryoları aleyhimize kurgulamış, şiddet ve dehşet saçan oyunları direkt üzerimize yönlendirmiştir.

YÜZÜMÜZE GÜLERKEN, SIRTIMIZA HANÇERİ SAPLAMAK, AYAĞIMIZA VE BAHTIMIZA PRANGA VURMAK İÇİN ÇALIŞMIŞ

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazin, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır.

NATO YILLARDIR ALTIMIZI OYMUŞ, HASSASİYETLERİMİZİ KAŞIMIŞ, KAOSLARIN KIŞKIRTICISI, AZMETTİRİCİSİ OLMUŞTUR

Açıkça ifade etmem gerekirse NATO bunlardan birisidir. 1950 yılının 17 Eylül’ünde Kore’ye asker göndererek 724 şehit vermemiz üzerine kapılarını açan NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur.

TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI, TÜRKLÜK HUSUMETİ YÜZEYE ÇIKMIŞTIR

Norveç’te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi’nde düzenlenmekte olan “Trident Javelin 2017 (Üç Uçlu Mızrak)\" isimli masa üstü tatbikatta gizli ve gizil Türkiye hazımsızlığı, Türklük husumeti yüzeye çıkmıştır.

TAMİR VE TELAFİSİ OLMAYAN BİR REZİLLİKTİR

Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten Sayın Erdoğan’ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir.

ÖZÜR DİLEMEKLE DURUMUN KURTARILMA GAYRETLERİ BEYHUDE VE BOŞ BİR ARAYIŞTIR

NATO’yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır.

VAKİT KAYBETMEKSİZİN NATO\'NUN SORGULANMASI, DÜNDEN BUGÜNE EMEL VE HEDEFLERİ MASAYA YATIRILMALI

Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO’nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya hep ya hiç diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir.

ÖZÜRMÜŞ, NE ÖZRÜ, NEYİN ÖZRÜ? SU KATILMAMIŞ BİR DÜŞMANLIK EMARESİDİR

Özürmüş, ne özrü, neyin özrü? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı’yla şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanı’nı psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsü su katılmamış bir düşmanlık emaresidir.

NATO, TÜRKİYE\'DEN NE İSTİYOR? NEYİ BEKLİYOR? NEREYE VARMAYI ÜMİT EDİYOR?

NATO, Türkiye’den ne istiyor? Neyi bekliyor? Nereye varmayı ümit ediyor? Hepsini geçtik, Türkiye’nin bekasını yıkmak, tarihi varlık ve vakur duruşunu yok etmek isteyen çevrelerle aynı çizgiye nasıl, hangi hak ve gerekçeyle savruluyor?

DÜŞMAN KİM VE HANGİ MİLLETTEN OLURSA OLSUN; NEYİ İŞARET EDERSE ETSİN BİRDİR, AYNIDIR, AHLAKSIZ VE ALÇAKTIR

Aziz Atatürk diyordu ki: \"Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüzölçümü ile değil; yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliğiyle ölçülür.\" Bu yürek, bu ülkü Türk milletinde vardır. Sabrımızı test edenler, sağduyumuzu yanlışa yoranlar milli mukavemet karşısında mağlup olacaklardır. Düşman kim ve hangi milletten olursa olsun; saklandığı oluşum ve örgütün ismi neyi işaret ederse etsin birdir, aynıdır, ahlaksız ve alçaktır.

NATO\'NUN HATA YAPMA LÜKSÜ YOKTUR

NATO’nun hata yapma lüksü yoktur. Skandallara kuluçka işlevi görmesi, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapması kabulü mümkün olmayan kepazeliktir.

ASIL MAKSAT ÜLKEMİZ VE TÜRK MİLLETİ OLDUĞUNU GÖRMEKTEDİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin ilk ve ardından 12’nci Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaretamiz ve mütecaviz fiilleri, bu fiillerin kararmış faillerinin asıl maksadının ülkemiz ve Türk milleti olduğunu görmektedir.

SORUMLULARI İŞTEN ATTIK UCUZ YAKLAŞIMLARIYLA DİBE OTURMUŞ ART NİYETLİLİĞİNİ TELAFİ EDEMEYECEĞİ NETTİR

Allah’a şükürler olsun biriz, beraberiz, hep birlikte güçlüyüz, düşmemizi bekleyenlerin, birbirimize girmemizi projelendirenlerin melanet oyunlarını bozacak gürbüzlükteyiz. Ne Atatürk, ne de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen Türkiye düşmanlığının hedefine asla ulaşamayacağını, hiçbir batıl ve müstevli hevesin milli değer ve mirasımıza zarar veremeyeceğini cümle aleme ilan ediyorum. NATO’nun, maksatlı ve marazi çürümüşlerin eylemlerini pardonla örtemeyeceği bellidir, yanlış anladınız, sorumluları işten attık ucuz yaklaşımlarıyla dibe oturmuş art niyetliliğini tedavi ve telafi edemeyeceği nettir.

TEKRAR YORUMLANMASI KAÇINILMAZDIR

Yarım asrı geçen süreden beri ayağımıza dolaşan, faydasından çok zararını çektiğimiz askeri veya sivil küresel organizasyonların milli gerçeklere uygun, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde tekrar yorumlanması kaçınılmazdır.

NATO YOKKEN BİZ VARDIK, ŞAYET VE GEREKİRSE BİZ BU YAPININ İÇİNDE OLMAZSAK DA DÜNYANIN SONU DEĞİLDİR.

NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir.\"

\"MERHUM ŞAMPİYONUMUZUN MEKANI CENNET OLSUN\"

Bahçeli ayrıca, Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatına ilişkin, \"Ayrıca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat eski şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Merhum şampiyonumuzun mekanı cennet olsun diyorum\" dedi.



ANKARA (DHA)