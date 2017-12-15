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DHA ANKARA-  Aysel Tuğluk karar duruşmasına katılmadı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 'terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasına, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı

15 Aralık 2017 15:53

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, \'terör örgütü yöneticisi olmak\' suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasına, sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. 
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılması beklenen Aysel Tuğluk, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye dilekçe sunarak katılmadı. Mahkeme, Tuğluk\'un, avukatının talebinin ardında bir sonraki duruşmada mahkemede hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mart 2018\'e erteledi.   Bir öncesi duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Tuğluk\'un, \'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 
 

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