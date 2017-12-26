T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele yolundaki son durağı olan Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Beynam Mahallesinde tören düzenlenerek, 98 yıl önce konakladığı evin önünde kutlama yapıldı

26 Aralık 2017 20:08

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadele yolundaki son durağı olan Ankara\'nın Balâ ilçesine bağlı Beynam Mahallesinde tören düzenlenerek, 98 yıl önce konakladığı evin önünde kutlama yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından yıkılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Beynam\'daki Atatürk ve Kültür Evi\'nde tören düzenlendi. Törene, Balâ Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, Belediye Başkanı Arif Kaplan, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, siyasi partilerin ilçe başkanarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Beynam Emine Erişen Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Esma Malkoç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Beynam Emine Erişen Ortaokulu öğrencileri şarkılar söyleyip şiirler okudu. Ardından Ankara Seğmen ekibi tarafından gösteri sunuldu. Programın ardından Atatürk ve Kültür Evi gezilerek davetleliler yemek ikramında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Öğrencilerin şarkılar söylemesi
-Protokolden detaylar
-Ankara Seğmen ekibi gösterisi 
-Detaylar 

Birol KARAKILIÇ/BALÂ, (Ankara), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa Kemal AtatürkAnkara BalâBeynam MahallesindeTürk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme VakfıBeynam AtatürkKültür EviTörene Balâ KaymakamıHalilBelediye Başkanı Arif Kaplan TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24