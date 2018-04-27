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DHA ANKARA- Arınç'ın eski basın müşavirinin imza zorunluluğu kaldırıldı

Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski basın müşaviri Mustafa Oymak'ın, haftada bir gün karakola imza atma zorunluluğu kaldırıldı

27 Nisan 2018 15:06

Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç\'ın, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan eski basın müşaviri Mustafa Oymak\'ın, haftada bir gün karakola imza atma zorunluluğu kaldırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, birçok gazete ve televizyonda çalıştıktan sonra Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Bülent Arınç\'ın basın müşavirliğini üstlenen Mustafa Oymak ve avukatları katıldı. Duruşmada, mahkemeye gelen evrak okunurken, Bilgi Teknolojileri Kurumu\'ndan (BTK) gelen raporlara göre Oymak\'ın kullandığı iki ayrı cep telefonu hattında \'ByLock\' tespit edildiği belirtildi. Oymak bu konuda savunma yapmak için süre istediğini belirtti. Avukatı da raporları inceledikten sonra savunma yapacaklarını, süre istediklerini belirterek, müvekkili için konulan adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme, daha önceki celselerde yurt dışı yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza zorunluluğu uygulayarak serbest bırakılan Oymak\'ın, imza zorunluluğunu kaldırdı.
Duruşma, 3 Ekim 2018\'e ertelendi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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