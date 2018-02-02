T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Ankara'daki patlamanın sabotaj olma ihtimali araştırılıyor  

Ankara'da dün akşam Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamanın sabotaj olma ihtimali nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı

02 Şubat 2018 13:50

Ankara\'da dün akşam Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamanın sabotaj olma ihtimali nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. Havanın aydınlanması ile birlikte bina çevresinde delil arayan uzman ekipler, enkazdan parçalar alarak inceleme başlattı. 

Dün akşam saat 20.05’te Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Ankara’daki patlama şehrin büyük bir kesiminde duyularak panik yaratırken patlamanın şiddetinin görüntüleri sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Patlamanın meydana geldiği anda olay yerinden geçen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken binada büyük çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca da sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Sabotaj ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın meydana geldiği binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Gün ışıdıktan sonra 17 katlı binanın enkaz halindeki zemin katından incelemede bulunan bomba imha uzmanları, enkaz parçalarını alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Ayrıca uzman ekipler, bina çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda da sabotaj olma ihtimaline karşı detaylı arama başlattı.
Bu arada patlamadan haberi olmayan ve sabah saatlerinde işe gelen vergi dairesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş, bölgeye geldiğinde büyük şok yaşadı. Bir süre polisin binada yürüttüğü çalışmaları izleyen vatandaşlar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın olduğu binadan görüntü

-Bomba imha uzmanalarını çevrede yaptığı arama

-Olay yeri inceleme görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AnkaraVergi Dairesi BaşkanlığındaHavanınAnkara Vergi Dairesi BaşkanlığınınAnkaradakiPatlamanınOlaylaAnkara Valisi Ercan TopacaSabotajGünAyrıcaBuBirGörüntü Dökümü PatlamanınGökhan CEYLANMuhammet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24