DHA ANKARA- Ankara'daki patlamanın sabotaj olma ihtimali araştırılıyor  

Ankara\'da dün akşam Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamanın sabotaj olma ihtimali nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı. Havanın aydınlanması ile birlikte bina çevresinde delil arayan uzman ekipler, enkazdan parçalar alarak inceleme başlattı.

Dün akşam saat 20.05’te Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Ankara’daki patlama şehrin büyük bir kesiminde duyularak panik yaratırken patlamanın şiddetinin görüntüleri sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Patlamanın meydana geldiği anda olay yerinden geçen 3 kişi hafif şekilde yaralanırken binada büyük çaplı hasar oluştu. Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Ercan Topaca da sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Sabotaj ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı soruşturma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın meydana geldiği binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Gün ışıdıktan sonra 17 katlı binanın enkaz halindeki zemin katından incelemede bulunan bomba imha uzmanları, enkaz parçalarını alarak incelemek üzere emniyete götürdü. Ayrıca uzman ekipler, bina çevresinde bulunan cadde ve sokaklarda da sabotaj olma ihtimaline karşı detaylı arama başlattı.

Bu arada patlamadan haberi olmayan ve sabah saatlerinde işe gelen vergi dairesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş, bölgeye geldiğinde büyük şok yaşadı. Bir süre polisin binada yürüttüğü çalışmaları izleyen vatandaşlar daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın olduğu binadan görüntü

-Bomba imha uzmanalarını çevrede yaptığı arama

-Olay yeri inceleme görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-