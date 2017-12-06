T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Ankara'daki operasyonda Fetullah Gülen'in yeğenin de gözaltına alındığı bildirildi 

  Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese operasyon başlatıldı

06 Aralık 2017 12:56

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan 57 kişinin arasında Fetullah Gülen\'in yeğeni Salman Gülen\'in de olduğu bildirildi. 

Ankara Cumhuriyetbassavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, istihbari çalışmalar neticesinde halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan toplam 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adreste şahısların gizlenerek faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıklarının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 57 kişinin arasında Fetullah Gülen\'in yeğeni Salman Gülen\'in de olduğu bildirildi. 


ANKARA (DHA) 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emniyet MüdürlüğüMüdürlüğüOrganize Suçlarla MücadeleGözaltınaFetullah GülenSalman GülenCumhuriyetbassavcılığıSoruşturmaAnkara Emniyet MüdürlüğüOperasyondaDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24