DHA ANKARA- Ankara'daki operasyonda Fetullah Gülen'in yeğenin de gözaltına alındığı bildirildi 

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adrese operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan 57 kişinin arasında Fetullah Gülen\'in yeğeni Salman Gülen\'in de olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyetbassavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, istihbari çalışmalar neticesinde halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan toplam 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adreste şahısların gizlenerek faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıklarının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, gözaltına alınan 57 kişinin arasında Fetullah Gülen\'in yeğeni Salman Gülen\'in de olduğu bildirildi.



ANKARA (DHA)



