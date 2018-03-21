DHA ANKARA- Ankara'da nevruz coşkusu

Ankara\'da nevruz kutlamalarına katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.



Başkentte Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kolej meydanında nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlik öncesi kolej meydanına çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Bine yakın polisin görev yaptığı etkinlikte, TOMA\'lar da hazır bekletildi. Etkinliklere katılan vatandaşlar, oluşturulan arama noktalarında polis tarafından arandıktan sonra alana giriş yaptı. Burada yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşinin yanında saatlerce müzik eşliğinde halay çekti.



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-Kutlamadan genel ve detaylar



Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ / ANKARA (DHA)