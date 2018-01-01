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DHA ANKARA- Ankara'da Kızılay Meydanı trafiğe kapatıldı -EK

ANKARA'DA YENİ YIL KUTLAMASI Ankara'da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdi

01 Ocak 2018 03:50

ANKARA\'DA YENİ YIL KUTLAMASI
Ankara\'da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda toplanan binlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdi. Trafiğe kapalı alanda oynarak doyasıya eğlenen vatandaşlar, dilek feneri uçurdu. Polis ekipleri ise meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Onlarca poliste \'Noel Baba\' kılığında görev yaptı. Vatandaşlar, yeni yılı kutladıktan sonra dağılmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kızılay meydanından görüntü

-Havai fişekten görüntü

-Eğlenen vatandaşlar

-Detay

Haber:ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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