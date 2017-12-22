DHA ANKARA- Ankara'da kız yurdundaki olayın nedeni ortaya çıktı

Ankara Keçiören\'deki Atatürk Çocuk Yuvası\'nda 7 kız öğrencinin yaralanmasıyla ilgili olay aydınlandı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 kız çocuğunun, yurttaki sorunları yönetime bildiren bir öğrenciyi darp ettikleri, yönetimin bu çocuğu korumaya almasına sinirlenen 7 çocuğun da olay çıkarıp, kendilerini cam parçalarıyla yaraladıkları ortaya çıktı.

Atatürk Çocuk Yuvası\'nda kalan 7 kız çocuğu, dün yurt içerisinde olay çıkartıp, kırdıkları cam parçalarıyla kendilerini yaraladı. Yurt görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tedavilerinin yapılmasının ardından çocukları gözetim altına aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi\'ne getirilen 7 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Araştırma Bürosu\'nda savcıya ifade verdi. Çocukların verdikleri ifadeye göre, olay, okul temsilcisi olan bir öğrencinin yurttaki sorunları yönetime bildirmesi sonrası çıktı. Okul yönetimi ile görüşüldüğünü öğrenen bazı kız öğrenciler, okul temsilcisini \'Yalan söylüyorsun\' diyerek darp etti. Durumdan haberdar olan okul idaresi, darp edilen çocuğu korumaya alarak odasını değiştirdi. Yurtta olay çıkartan 7 öğrenci, bunu duyunca bir odaya kendilerini kilitledi. Yurt yönetiminin ısrarlarına rağmen kapıları açmayan 7 öğrenci kırdıkları cam parçalarıyla kendilerine zarar verdi. İhbar üzerine yurda gelen polisin kapıyı açmasıyla yaralı oldukları anlaşılan 7 çocuk hastaneye götürüldü.

NEZARETHANEDE DE OLAY ÇIKARMIŞLAR

Tedavilerinin ardından polis merkezine götürülen ve geceyi nezarethanede geçiren 7 kız çocuğun burada da bir kişiyi darp ettikleri öğrenildi. Savcılık sorgularının ardından çocuklar serbest bırakılırken, yurt yönetimiyle ilgili soruşturmaya gerek duyulmadığı belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)