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DHA ANKARA- Ankara'da KESK eylemine polis müdahalesi

ANKARA'da "İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL'e hayır" sloganıyla basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti

13 Nisan 2018 16:52

ANKARA\'da \"İnsanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL\'e hayır\" sloganıyla basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyelerine polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
Ankara\'da OHAL\'a karşı basın açıklaması yapmak isteyen bir grup KESK üyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı yakınlarında toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürümek istedi. Polis, toplanan kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak dağılmak istemeyen grup ile polis arasında bir süre karşılıklı görüşme yapıldı. Yapılan görüşme sonrası polis kalabalığın dağılması için bir süre verdi. Fakat verilen sürede grup dağılmayınca çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Bu sırada CHP milletvekili Eren Erdem, polis yetkilileri ile görüştü. Müdahale sonrası polis gözaltı için kaçan grubun peşinden bir süre kovaladı. Ancak ara sokaklara kaçan grup üyeleri bölgeden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
-Polis ile grubun görüşmesi
-Polisin müdahalesi
-Polisin grubu kovalaması
-detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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