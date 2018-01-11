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DHA ANKARA- Ankara'da kamyonet öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyonetin öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 öğrenci yaralandı

11 Ocak 2018 21:27

Ankara\'nın Sincan ilçesinde kamyonetin öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 öğrenci yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi 29 Ekim Bulvarı Mahallesi Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin R. idaresindeki ekmek taşıyan 06 HE 2381 plakalı kamyonet, Serkan K.\'nın kullandığı 40 BC 395 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 7 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Görüntü dökümü

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Güvenlik kamerası

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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