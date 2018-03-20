DHA ANKARA- Ankara'da kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 17 yaralı (2) - Yeniden

Ankara\'da sabah kamyonun yolcu minibüsüne çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda meydana geldi. Ankara\'dan Kahramankazan ilçesi istikametine giden Bülent A. yönetimindeki 06 FS 1753 plakalı kamyon, OSTİM\'den Kahramankazan\'a giden Halis S.’nin kullandığı 06 JPJ 94 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle şarompole yuvarlanıp takla attı. Kazada minibüsün sürücüsü Halis Saldıran ile birlikte araçta bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Bülent A. ise kazayı yara almadan atlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sağlık ekiplerinin yaralı yolculara müdahalesi

-Ambulanslara taşınması

-Minibüs ve kamyondan görüntüler

-Olay yerinden detay görüntüler



Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)-