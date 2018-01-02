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DHA ANKARA- Ankara'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı (yeniden)

Ankara'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02 Ocak 2018 13:40

Ankara\'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak\'ta meydana geldi. Araçla sokak üzerindeki bir kahvehanenin önüne gelen kar maskeli 3 kişi, silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan bir kişi de silahla araçtaki kişilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Fırat K., Murat K., Ayşe K. Ümit Aygün ile olayın meydana geldiği binada oturan ve çatışma sırasında dışarı çıktığı sırada boynundan yaralanan İshak T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ümit Aygün burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan İshak T.’nin yoğun bakımda, diğer yaralılar Fırat K., Murat K. ve Ayşe K.’nın ise acil servisteki tedavileri sürüyor.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 
 

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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