DHA ANKARA- Ankara'da iş makinesi alev alev yandı

ANKARA\'nın Keçiören İlçesinde inşaat kazısı yaparken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi\'nde meydana geldi. 410\'uncu Sokak üzerinde inşaat kazısı yapan bir iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevlerin lastiklere sıçraması nedeniyle kısa sürede gökyüzüne yükselen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş makinesini söndürdü. Alev topuna dönen iş makinesi yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yanan iş makinesinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

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