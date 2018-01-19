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DHA ANKARA- Ankara'da cuma vakti kuyumcuda 50 bin liralık soygun

Ankara'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cuma namazı vakti kapalı kuyumcu dükkânının camını kırarak, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını vitrinden çalıp kaçtı

19 Ocak 2018 20:25


Ankara\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cuma namazı vakti kapalı kuyumcu dükkânının camını kırarak, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını vitrinden çalıp kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Uğurlu Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşı esnafından Ahmet Cebeci, cuma namazı vakti kuyumcu dükkânını kilitleyerek camiye gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dükkânın camını kırarak vitrinden yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçtı. Cuma namazından dönen kuyumcu Ahmet Cebeci, dükkânının halini görünce büyük şok yaşadı. Çarşı esnafından Fevzi Çiftçi, \"Cumadan çıktık geldik, bu olay olmuş. Camını kırmışlar, içeriden bir takım yüzük ile iki tane set alıp götürmüşler. Çalınan altınların değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğunu düşünüyoruz. Yüzükler tablalar halinde gittiği için zarar biraz büyük tabii\" dedi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, çarşı içindeki güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi. Polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kuyumcundan görüntüler

-Esnaf ile röp

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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