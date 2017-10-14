DHA ANKARA- Ankara'da 'abartı egzoz' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \'abartı egzoz\' satışı yapan işyerilerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine bugün 10.00\'da çıkardıkları gürültüyle çevreyi rahatsız eden ve \"abartı egzoz\" satışı yapan işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Zabıta ve maliye çalışanlarıyla birlikte daha önce adresleri tespit edilen iş yerlerine giden polisler, burada çok sayıda \'abartı ezgoz\'un buldu. İş yeri sahiplerine para cezası yazıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polis ekiplerinden görüntü

İş yerlerinde polis denetimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM