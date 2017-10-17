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DHA ANKARA-  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş : Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof

17 Ekim 2017 16:56

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumu ile ilgili olarak, \"Deniz beyin ziyaretini dün de yasaklamıştık, bugün de yasak. Bir süre yasak. Çünkü enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Her karşılaştığıyla birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışıyor. Beyin fonksiyonlarını da zorlamasını istemiyoruz. Onun için
de kendisini uyutup ziyaretçi yasağını kesinlikle uyguluyoruz. Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz.\" dedi. 

Görüntü Dökümü
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Erkan İbiş\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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