DHA ANKARA-  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş : Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumu ile ilgili olarak, \"Deniz beyin ziyaretini dün de yasaklamıştık, bugün de yasak. Bir süre yasak. Çünkü enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Her karşılaştığıyla birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışıyor. Beyin fonksiyonlarını da zorlamasını istemiyoruz. Onun için

de kendisini uyutup ziyaretçi yasağını kesinlikle uyguluyoruz. Hiç kimsenin görüşmesine izin vermeyeceğiz.\" dedi.

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Erkan İbiş\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

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