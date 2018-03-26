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DHA ANKARA- Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;  Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şa

26 Mart 2018 12:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;  Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başladı. 

ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE 36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Yine , FETÖ’ nün Çankaya yapılanmasına yönelik diğer bir soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 36 kişi hakkında ( 16\'sı ByLock kullanıcısı) gözaltı işlemlerine devam ediyor.\" 


ANKARA (DHA) 

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