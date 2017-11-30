DHA ANKARA- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği belgeleri talep etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündeme getirdiği belgelerle ilgili, soruşturma başlattı
30 Kasım 2017 20:10
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısında gündeme getirdiği belgelerle ilgili, soruşturma başlattı. İddia edilen tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmesi istendi.
ANKARA (DHA)
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