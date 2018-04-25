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DHA ANKARA- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

25 Nisan 2018 17:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti.

Meral Akşener\'i CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Akşener, daha sonra Kılıçdaroğlu\'nun makam odasına geçti. Akşener ile Kılıçdaroğlu, el sıkışarak, basın mensuplara poz verdi. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yapıyor. 
 

Görüntü Dökümü:
_Akşener\'in partiye gelişi ve karşılanması 
_Kıılçdaroğlu, Akşener görüşmesinin başlamasından detay 

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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